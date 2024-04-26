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台積電展雄威 台股上漲263點收20,120點

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台積電展雄威 台股上漲263點收20,120點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。圖/本報系資料照片
台股。圖/本報系資料照片

台股26日終場指數收盤上漲263.09點，收盤指數20,120.51點，成交量4,187.02億元。台積電（2330）收盤上漲16元，收盤價782元。

千金股的世芯-KY（3661）、創意（3443）、川湖（2059）盤中亮燈漲停，帶動力旺（3529）、信驊（5274）、緯穎（6669）、祥碩（5269）、M31（6643）同展強勢；散熱族群的奇鋐（3017）與雙鴻（3324）再度發威；高股息ETF成分股的長榮（2603）、陽明海運（2609）及長榮航（2618）在成交金額大的族群表現亮眼；

第一金投顧表示，台股在過去幾個交易日震盪較大，投資人容易追高殺低，加權指數未成功站上月線之前，先觀察季線和月線之間的震盪，投資人來回操作即可，盤勢不穩而追價的勝率偏低；操作上，下周行事曆美股科技龍頭包括超微、美超微、高通、蘋果等都將公布財報之外。另外，FOMC將於台灣時間凌晨5月2日召開，預期在訊息面較多的情況下，盤勢依舊震盪，因此，短線以逢低布局為主，待後續盤勢明顯轉多之後，再轉趨積極即可。

台股 長榮航

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