世芯-KY 漲停奪回股王 千金股漲勢凌厲合計4檔亮燈漲停
台股26日重返2萬點，盤中大漲逾300點，千金股漲勢凌厲，世芯-KY（3661）開高後飆上漲停3,110元鎖死，奪回股王寶座，且衝破3,000元關卡，創意、川湖、弘塑也大漲亮出漲停紅燈，信驊雖退居股后，但股價也重返3,000元之上，盤中漲幅逾4%。
世芯-KY董事會通過辦理發行上限1,000張新股私募案，將引進策略性投資人，世芯表示，這次辦理私募，主要是因應公司長期經營與業務發展需要，將選擇對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量對象；另外，在海外布局的擴展上，世芯-KY董事會通過將成立越南子公司，為大陸、台灣與日本等地外，另一個新的據點。
台股今日以20,094.17點，上漲236.75點，一開盤就衝上2萬點，盤中一度衝達20,226.29點，上漲368.87點，台股大漲，千金股表現搶眼，世芯-KY以2,900元開高後衝上漲停3,110元鎖死，奪回股王寶座。
同樣在盤中亮燈漲停的千金股還有創意、川湖及弘塑；另外，信驊退居股后，早盤以2,955元開高，一度衝達3,070元，重返3,000元之上，盤中漲幅逾4%；千金股上漲居多，不過，大立光、鈊象則是下跌。
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