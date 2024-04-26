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牧德營運逐步回穩 股價跳空衝上漲停 力拚挑戰前高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

牧德（3563）日前表示預期營收在 2023 第四季落底後，2024 將逐步回升，而在結盟封測龍頭日月光（3711）展開客製化設備合作，有望躋身半導體先進封裝供應鏈。牧德26日股價跳空直衝漲停447元，距離前高449.5元僅有2.5元之差。

牧德先前提到，公司對 2024 年整體看法不變，持謹慎保守看法。預期營收在 2023 第四季落底後，2024 將逐步回升。PCB 產業在東南亞將在未來兩年陸續開出新產能，台資、陸資 PCB大廠將相繼建廠，2024 年也將逐步推升公司在大中華區域外的銷售佔比。

牧德強調，深耕東南亞市場已久，積極配合客戶的步伐，進一步擴大泰國公司團隊。陸續招募優秀業務及客服人才，建立起了專業的銷售及售後服務團隊。配合客戶在 2024開始較密集在泰國建廠裝機，在 PCB 產業 2024 景氣回升的趨勢下，牧德科技積極佈局，期望與客戶攜手在 2024 年取得佳績。

牧德3月營收約0.93億元，月成長 1.9%、年減少49.49%。牧德也持續投入研發多款半導體、封測領域檢測設備，瞄準高端國際級競爭對手，會提供高性價比整體檢測解決方案，預計於 2024 將陸續進行客戶驗證及逐步導入。

東南亞 牧德科技

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