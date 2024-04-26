快訊

NBA季後賽／對戰11連勝！金塊4人破20分 輾壓湖人3：0聽牌

雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女，澳洲網友募資千萬度過難關

LINE免費貼圖7款來了！情勒金句「我是為你好」連環發 這款免任務用半年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可愛風當道 華南金股東會紀念品送一組市價880的史努比碗

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南金今年的股東會紀念品主打全球最受歡迎的卡通主角史努比，贈送市價約880元的「SNOOPY 事事如意碗組」，每組4件印有史努比圖樣的碗，實用又吸睛。圖/華南金提供
華南金今年的股東會紀念品主打全球最受歡迎的卡通主角史努比，贈送市價約880元的「SNOOPY 事事如意碗組」，每組4件印有史努比圖樣的碗，實用又吸睛。圖/華南金提供

股東會的旺季即將到來，其中華南金今年續走可愛風，繼去年股東會紀念品卡娜赫拉陶瓷保鮮盒大受歡迎之後，華南金今年在股東會紀念品再接再厲，主打全球最受歡迎的卡通主角史努比，贈送市價約880元的「SNOOPY 事事如意碗組」，每組4件印有史努比圖樣的碗，實用又吸睛，預估又會掀起一波被股東會贈品牽動的買股潮。

近幾年來在公股金控、銀行中，以華南金的股東會贈品最受股民歡迎，華南金控指出，近年來股東會紀念品以實用路線為主，包含109年「捲捲矽水瓶」、110年「法國樂美雅餐盤」、111年「樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盤」，都獲得許多股東青睞，去年推出的「卡娜赫拉陶瓷保鮮盒」，既實用又可愛的外型，更受股東一致好評。

對於想要拿到股東會紀念品的投資人，華南金控也提醒，將於今年6月21日舉行股東會，4月18日為最後買進日，5月21日起將會陸續寄發開會通知書，亦即，4月18日之前持有華南金股票的股民，才能拿到史努比碗。

股東會紀念品 華南金控

延伸閱讀

「梁社漢 x 史努比」聯名開賣時間曝！滿額加購超萌收納袋與與餐具

史努比、哥吉拉都來了！7-ELEVEN推全新精品快閃購、集點　「史努比餅乾造型椅凳、哥吉拉造型皮革娃娃」快搶收

UR LIVING首登台中！「BRUN、蜷尾家パン與PAZZO進駐」，還有巨型史努比打卡新地標

影／星宇航空聯⼿史努比 將推出「SNOOPY 主題航班」

相關新聞

可愛風當道 華南金股東會紀念品送一組市價880的史努比碗

股東會的旺季即將到來，其中華南金今年續走可愛風，繼去年股東會紀念品卡娜赫拉陶瓷保鮮盒大受歡迎之後，華南金今年在股東會紀念...

大陸釋旅遊善意 長榮航開盤半小時爆量逾13萬張大漲

大陸釋出旅遊善意，長榮航（2618）、華航（2610）將依市場需求調整班，台股26日早盤大漲逾300點，航空股表現強勁，...

台積電開盤大漲22元 拉抬台股早盤勁揚逾300點

台股25日開盤指數為20,094.17點，大漲236.75點站上2萬點；台積電（2330）開盤價為788元，上漲22元。...

世芯-KY 漲停奪回股王 千金股漲勢凌厲合計4檔亮燈漲停

台股26日重返2萬點，盤中大漲逾300點，千金股漲勢凌厲，世芯-KY（3661）開高後飆上漲停3,110元鎖死，奪回股王...

牧德營運逐步回穩 股價跳空衝上漲停 力拚挑戰前高

牧德（3563）日前表示預期營收在 2023 第四季落底後，2024 將逐步回升，而在結盟封測龍頭日月光（3711）展開...

台積電大漲衝上月線 領軍這幾檔權值股貢獻指數逾200點

台股26日一開盤就衝上2萬點，以20,094.17點開出，上漲236.75點，盤中一度衝達20,226.29點，上漲36...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。