可愛風當道 華南金股東會紀念品送一組市價880的史努比碗

股東會的旺季即將到來，其中華南金今年續走可愛風，繼去年股東會紀念品卡娜赫拉陶瓷保鮮盒大受歡迎之後，華南金今年在股東會紀念品再接再厲，主打全球最受歡迎的卡通主角史努比，贈送市價約880元的「SNOOPY 事事如意碗組」，每組4件印有史努比圖樣的碗，實用又吸睛，預估又會掀起一波被股東會贈品牽動的買股潮。

近幾年來在公股金控、銀行中，以華南金的股東會贈品最受股民歡迎，華南金控指出，近年來股東會紀念品以實用路線為主，包含109年「捲捲矽水瓶」、110年「法國樂美雅餐盤」、111年「樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盤」，都獲得許多股東青睞，去年推出的「卡娜赫拉陶瓷保鮮盒」，既實用又可愛的外型，更受股東一致好評。

對於想要拿到股東會紀念品的投資人，華南金控也提醒，將於今年6月21日舉行股東會，4月18日為最後買進日，5月21日起將會陸續寄發開會通知書，亦即，4月18日之前持有華南金股票的股民，才能拿到史努比碗。