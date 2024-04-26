聽新聞
test
0:00 / 0:00
可愛風當道 華南金股東會紀念品送一組市價880的史努比碗
股東會的旺季即將到來，其中華南金今年續走可愛風，繼去年股東會紀念品卡娜赫拉陶瓷保鮮盒大受歡迎之後，華南金今年在股東會紀念品再接再厲，主打全球最受歡迎的卡通主角史努比，贈送市價約880元的「SNOOPY 事事如意碗組」，每組4件印有史努比圖樣的碗，實用又吸睛，預估又會掀起一波被股東會贈品牽動的買股潮。
近幾年來在公股金控、銀行中，以華南金的股東會贈品最受股民歡迎，華南金控指出，近年來股東會紀念品以實用路線為主，包含109年「捲捲矽水瓶」、110年「法國樂美雅餐盤」、111年「樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盤」，都獲得許多股東青睞，去年推出的「卡娜赫拉陶瓷保鮮盒」，既實用又可愛的外型，更受股東一致好評。
對於想要拿到股東會紀念品的投資人，華南金控也提醒，將於今年6月21日舉行股東會，4月18日為最後買進日，5月21日起將會陸續寄發開會通知書，亦即，4月18日之前持有華南金股票的股民，才能拿到史努比碗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言