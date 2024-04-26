台積電大漲衝上月線 領軍這幾檔權值股貢獻指數逾200點

台股26日一開盤就衝上2萬點，以20,094.17點開出，上漲236.75點，盤中一度衝達20,226.29點，上漲368.87點；台積電（2330）領軍相關概念股走強之外，AI股、矽智財股也是強漲指標，台積電一度衝達789元，收復月線，統計光是台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）等幾檔權值股上漲，就貢獻大盤指數超過220點。

美股周四收盤下跌居多，道瓊指數收盤38,085.8點，下跌375.12點、跌幅0.98%；S&P500指數下跌0.46%；那斯達克指數下跌0.64%；但費城半導體指數上漲1.96%；台積電ADR上漲2.71%，收在136.58美元。

台股今日以20,094.17點，上漲236.75點，一開盤就衝上2萬點，盤中大漲逾300點，台積電以788元開出，上漲22元，一度拉升至789元，上漲23元，影響大盤指數約194點，盤中股價約在786~787元，貢獻大盤指數約177點。

鴻海今日以156.5元開出，一度拉升至158元，盤中漲幅2.97%，貢獻大盤指數約20點；聯發科今日盤後將召開法說會，連日來股價在千元關卡震盪，早盤以991元開出，一度拉升至1,005元，盤中股價約在999元附近，漲幅1.83%，貢獻大盤指數約9點。

廣達以266元開出，一度拉升至269元，盤中漲幅2.34%，貢獻大盤指數約7點；台達電以309元開出，一度拉升至317元，盤中漲幅3.26%，貢獻大盤指數約8點；另外，富邦金（2881）也是開高走高，盤中漲幅2.1%，貢獻大盤指數約6點。