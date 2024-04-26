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大陸釋旅遊善意 長榮航開盤半小時爆量逾13萬張大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
長榮航空。記者黃仲明／攝影
長榮航空。記者黃仲明／攝影

大陸釋出旅遊善意，長榮航（2618）、華航（2610）將依市場需求調整班，台股26日早盤大漲逾300點，航空股表現強勁，長榮航開盤約半小時，爆出逾13萬張的大量，居個股成交量冠軍，盤中大漲逾3%。

根據商總日前統計，過去兩岸旅遊交流最繁榮時，台灣到大陸約405萬人次，大陸來台灣旅遊超過415萬人次，為台灣帶來龐大的旅遊商機。

大陸國台辦釋出兩岸交流善意，宣布將採取積極措施推動包括旅遊的兩岸交流合作；消息激勵觀光、航空業，華航、長榮航將持續關注政策動態，並且依市場需求與客源變化做調整。

台股今日開盤再衝上2萬點，以20,094.17點開出，一度拉升至20,185.6點，盤中大漲逾300點，各類股上漲居多，航運股也是大漲的指標，航空股漲勢凌厲，長榮航以34.55元開高，一度拉升至36元，盤中漲幅逾3%，開盤約半小時就爆出逾13萬張的大量，居成交量冠軍。

華航早盤以20.5元開出，一度拉升至21.1元，盤中漲幅逾2%，盤中成交量逾4.5萬張，居盤中個股第四大成交量。

華航 長榮航

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