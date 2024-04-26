聯準會放鷹、科技股傳利空、地緣政治干擾 股債齊跌

多名聯準會官員再次重申不急於降息，即使是最鴿派的古斯比（Austan Goolsbee）也開始轉鷹，再加上半導體股利空頻傳、中東地緣政治緊張情勢升溫，過去一週股債均下滑，但從資金流向看，過去一週整體股票型ETF仍獲得70.05億美元的資金淨流入，其中，光美國一個市場就吸金了84.25億美元，顯示投資人仍在美股下滑之際持續承接，而日本、歐洲市場也有3.63億、0.61億美元資金流入，但中國、全球、新興市場等股市均出現超過10億美元的資金淨流出，亞太和拉美市場也有小幅資金流出。在產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為金融、工業、能源；淨流出金額最高的產業為原物料，其次為非核心消費、科技。

富蘭克林證券投顧表示，受聯準會官員鷹派言論、半導體展望不如預期引發AI科技股調節賣壓、中東情勢緊張等多重利空夾擊，全球股市近週出現較大回檔，加以本週將聚焦大型科技股財報、聯準會最重視的PCE通膨，將扮演科技股能否止跌回穩及美債殖利率走勢的關鍵，建議採取股債兼備、區域及類股多元分散的配置策略，度過市場波動期，並藉由大額定期定額策略擇優布局，債市上首選靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，股市部分著眼於美股短線急跌後技術面接近超賣區，隨時有跌深反彈機會，但技術面轉弱下仍需時間休養生息，類股輪動有助收斂股市跌幅。建議採取分批加碼及大額定期定額策略，掌握創新成長(科技/生技)與價值(公用事業/基礎建設/氣候變遷)、美股及亞股(印度/日本)布局機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國經濟的強韌給了聯準會「不需要立刻降息」的通行證，就像是金髮女孩經濟，聯準會有望維持高利率水平一段時間，等待適當時機再審慎評估降息。而就過去經驗，在市場強勢上漲頻創新高之後若能伴隨輪動，將可望延續漲勢，目前已看到輪動趨勢形成，持續尋找增加股權配置的機會，接下來投組將朝股債更均衡的配置方向發展。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源表示，受惠極度寬鬆的貨幣政策搭配擴張性財政政策，輔以日圓貶值以及外部通膨因素，終推動日本通膨回升並步出過去30年的通縮環境，而擺脫通縮困境預期將推動消費者增加消費支出、企業也可望擴大資本支出，將創造投資機會，此外，日股有其特殊的公司治理改革紅利，東京證交所致力加強改善日本企業過往較差的公司治理，將給尚未完成其要求的日本企業管理團隊帶來壓力，除股東權益報酬率改善外，增加配發股利、買回庫藏股等股東友善動作，以及取消交叉持股皆是公司治理改善的重要指標，隨公司治理水準有所改善，預期將使先前低度配置日股的資金有回補日股壓力。