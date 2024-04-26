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費半指數勁揚 法人：台股有望挑戰2萬點關卡

中央社／ 台北26日電

美股主要指數25日大多收低，不過費城半導體指數表現強勁，上揚88.84點，漲幅約1.96%。法人表示，台指期大漲250點，重登2萬點之上，台股今天可望隨著出現反彈，指數將再度挑戰2萬點關卡。

美國第1季國內生產毛額（GDP）折合年率成長1.6%，低於分析師預估的2.4%，美股25日大多收低，道瓊工業指數下跌375.12點，跌幅0.98%，標準普爾500指數下跌23.21點，跌幅0.46%；那斯達克指數下跌100.99點，跌幅0.64%，費城半導體指數上揚88.84點，漲幅1.96%。

國內外產業訊息方面，台積電舉行北美技術論壇發表A16技術，將結合超級電軌（Super Power Rail）架構與奈米片電晶體，預計2026年量產，屆時將邁入埃米世代。

半導體封測廠日月光投控預期庫存調整將於上半年結束，下半年將成長加速，今年先進封裝業績可望倍增。

中鋼自結3月合併稅前淨利新台幣6.64億元，月增3.99倍，年減29.88%，第1季合併稅前淨利14.78億元，較去年同期虧損大幅改善。中鋼引述Worldsteel報告指出，高利率環境將退場，製造業展現復甦態勢，全球鋼鐵需求可望回升，預估2024年全球鋼鐵需求成長1.7%。

法人表示，美股主要指數25日大多收低，不過費半指數上揚，台股與費半指數連動性高，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚2.71%，台指期上漲250點，重登2萬點之上，台股今天可望隨著回升，再度挑戰2萬點大關。

台積電 台股

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