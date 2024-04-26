台股高點是否已過？下周緊盯Fed動向

台股回測季線，法人圈對今年高點是否已過看法不一。多頭派以美國經濟強勁、總統大選前易漲難跌等理由，看好年底前仍有高點可期；空頭派則提醒下周聯準會主席鮑爾若暗示今年不降息，拉回壓力恐大增。

受惠高股息ETF資金鎖碼效應及市場憧憬台積電法說行情，台股4月上旬上演獨強走勢，最高攻抵20,883點新里程碑，但中旬開始「校正回歸」，跟進美股拉回修正，市場對今年高點是否已經出現，看法分歧。

統一投顧董事長黎方國認為，除就業及零售銷售等數據顯示美國經濟較預期強勁，以及歷來美國總統大選前美股仍有高點可期外，鮑爾為保住自己位置，下半年有機會降息一至二次，且美大型科技股獲利佳，台股應該仍有高點可期。

群益投顧總經理范振鴻分析，美股自去年11月轉折向上，帶來民間財富效果，加上非經濟因素兼職人口創高，是美國經濟重新加速、壓縮降息空間主因。若下周聯準會利率決策會議（FOMC）後，鮑爾暗示下半年仍會降息，將有助安撫市場信心。