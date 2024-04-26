快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

美GDP大幅放緩、通膨揮之不去 道指大跌375點

台股高點是否已過？下周緊盯Fed動向

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股回測季線，法人圈對今年高點是否已過看法不一。多頭派以美國經濟強勁、總統大選前易漲難跌等理由，看好年底前仍有高點可期；空頭派則提醒下周聯準會主席鮑爾若暗示今年不降息，拉回壓力恐大增。

受惠高股息ETF資金鎖碼效應及市場憧憬台積電法說行情，台股4月上旬上演獨強走勢，最高攻抵20,883點新里程碑，但中旬開始「校正回歸」，跟進美股拉回修正，市場對今年高點是否已經出現，看法分歧。

統一投顧董事長黎方國認為，除就業及零售銷售等數據顯示美國經濟較預期強勁，以及歷來美國總統大選前美股仍有高點可期外，鮑爾為保住自己位置，下半年有機會降息一至二次，且美大型科技股獲利佳，台股應該仍有高點可期。

群益投顧總經理范振鴻分析，美股自去年11月轉折向上，帶來民間財富效果，加上非經濟因素兼職人口創高，是美國經濟重新加速、壓縮降息空間主因。若下周聯準會利率決策會議（FOMC）後，鮑爾暗示下半年仍會降息，將有助安撫市場信心。

台股 美國經濟 降息

延伸閱讀

通膨降溫缺進展 聯準會主席示意短期內難降息

鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

NBA／34歲德羅展打破詹皇耐操紀錄 表態想續留公牛

IMF、世銀春季年會登場 鮑爾葉倫談話 市場盯

相關新聞

台股高點是否已過？下周緊盯Fed動向

台股回測季線，法人圈對今年高點是否已過看法不一。多頭派以美國經濟強勁、總統大選前易漲難跌等理由，看好年底前仍有高點可期；...

利多加持 再生醫療概念股拉砲

行政院院會昨（25）日通過「再生醫療雙法」草案，希望儘快通過立法院審議，預期未來若法案順利獲立法院三讀並實施，相關族群可...

證交所舉辦首場證券期貨業轉型座談會 持續推廣永續發展

臺灣證券交易所2024年4月25日下午，假台北君悅酒店3樓凱悅廳，辦理2024年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會，...

京元電子將發布重大訊息 4月26日起暫停交易

京元電子（2449）因有重大訊息待公布，臺灣證券交易所公告京元電子上市普通股自4月26日起暫停交易，及以其為標的之認購(...

台股下跌274點「失守2萬點大關」 外資提款246億元

台股今天開低震盪走低，終場下跌274.32點，收19857.42點，跌幅1.36%，2萬點大關再次失守，成交值量縮為新台...

證交所預計6月14日股東會 承認配發4.6元股利等議案

臺灣證券交易所25日公告，將於6月14日舉行股東常會，會中將承認去年度各項財務決算表冊，以及盈餘分配等議案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。