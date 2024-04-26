就市論勢／AI 伺服器、IC設計 可留意

近期加權指數在2萬點關卡附近震盪整理，相較大盤跌幅，不少AI相關族群跌幅更重，究其下跌主因，AI族群自去年5月以來股價大幅走高，雖曾在去年8、9月有一段修正，但在買盤簇擁下，今年第1季持續創高，評價面偏貴，加上美國通膨降溫不如預期，聯準會降息時程可能延後，調幅與次數也減少，與今年初樂觀預期大相逕庭，此外，以伊衝突雖未進一步擴大，後續發展仍須觀察，均打擊市場信心。

2024-04-26 01:05