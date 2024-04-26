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就市論勢／AI 伺服器、IC設計 可留意

經濟日報／ 謝文雄（野村高科技基金經理人）

盤勢分析

近期加權指數在2萬點關卡附近震盪整理，相較大盤跌幅，不少AI相關族群跌幅更重，究其下跌主因，AI族群自去年5月以來股價大幅走高，雖曾在去年8、9月有一段修正，但在買盤簇擁下，今年第1季持續創高，評價面偏貴，加上美國通膨降溫不如預期，聯準會降息時程可能延後，調幅與次數也減少，與今年初樂觀預期大相逕庭，此外，以伊衝突雖未進一步擴大，後續發展仍須觀察，均打擊市場信心。

主流AI族群回檔休息，部分資金轉往營建與節能、電力等，加上近期高股息ETF熱賣亦推升高股息類股。目前企業財報陸續公布，加上不確定因素仍多，預估短期內股市仍為類股輪動。

投資建議

近期台積電法說會表示除了AI相關營收仍強勁成長外，其他產業成長較緩慢或不如預期，因此就產業面來說，AI相關類股在度過第2季休整期、評價面回至相對低檔後，仍是最看好族群，包括AI伺服器、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC/IP、IC設計、散熱等均可留意。

另一方面，由於高利率環境將持續更長時間，預料將影響消費意願，需要持續觀察未來消費性電子產品需求。

AI 消費 高股息

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