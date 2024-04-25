紡織股亮三燈！南紡爆超過5萬張大量漲停 創1年多以來新高

台股25日開低，下跌274.32點，失手兩萬點大關，不過紡織股表現亮眼，南紡（1440）、聯發、利勤皆攻上漲停板，其中南紡爆出超過5萬張大量，漲至19.3元，創下1年多以來新高，有超過6萬張買單排隊等著買。

南紡繼4/22拉出一根漲停後，股價休息兩天今再度攻上漲停，收19.3元，24日獲外資大買2,807張。南紡除了紡紗本業逐步復甦，也受惠資產活化利益，南紡先前在法說會指出，去年因全球紡纖產業不景氣、品牌廠客戶庫存調整，本業出現虧損，但今年營運可望較去年成長，不過化纖事業仍因下游需求持續疲軟，預期隨品牌廠庫存調整告一段落，下半年才會逐漸恢復。

雖然南紡去年在本業營業利益上虧損12.52億元，但由於去年第4季處分台北市統一國際大樓商場地下二層至6樓之商場及地下三層至地下五層之停車場與土地持分（原信義誠品），處分利益約31.31億元，全年轉虧為盈，歸屬於母公司業主淨利達21.01億元，2023全年每股純益1.27元。

南紡今年也將持續調整閒置土地和廠房，創造更大資產效益。南紡未來五至十年的明日之星包括後甲基地三、四期與南紡科技園區開發，其中南紡科技園區擬規劃分區分期開發，近9萬坪可立即開發，另新市場亦有近3萬坪可供立即開發。

另外位於台南的南紡廣場、南紡購物中心，去年營收已破百億，今年營運可望超越去年。