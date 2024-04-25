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晶碩首季季報看俏獲外資升評 股價大漲創29個月新高價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美系外資針對隱形眼鏡股發布最新報告，同時上修晶碩（6491）、視陽（6782）今、明年獲利預估，並調升隱形眼鏡龍頭晶碩評等與目標價、維持視陽正面評價不變。該外資表示，因產品組合轉佳、稼動率提升，預期2家公司第1季的毛利率都會優於市場預期。此外，矽水膠隱形眼鏡是改變市場遊戲規則的關鍵產品，會成為晶碩明年的成長動能。

晶碩25日股價在外資報告利多催化下，一路震盪走高，盤中來到530元，漲幅8.8%，股價一舉來到29個月新高位置。視陽盤中一樣走高來到256.5元，漲幅6.2%，創一個多月來新高價。該外資表示，兩檔隱形眼鏡股首季財報公告在即，由於更高的效率和產品組合，將使其利潤率和獲利優於預期，調高晶碩評價至中立，目標價500元，今明年EPS上修至27.3元和31元。視陽維持買進，目標價升至280元，EPS上修至10.4元、13.1元。

晶碩第1季營收17.25億元，年增18.19%。該外資表示，晶碩首季的利潤率表現將更加強勁，主要是產品組合、利用率上升，並透過消除瓶頸持續提高效率，與視陽首季的表現看來，兩家公司的獲利空間將有8-9%的上漲空間。雖然隱形眼鏡產業在價格競爭上仍有很大的挑戰，但晶碩透過優化生產線得以緩解壓力。而視陽則因在矽水膠市場的主導地位，以及彩色矽水膠的強勁需求而具備營運動能。

外資 晶碩 隱形眼鏡

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