台股開盤下挫128點後兩萬點得而復失 台積電跌13元開770元

台股25日開盤指數為20,003點，下跌128.74點，隨後在下滑跌破2萬點。台積電（2330）開盤價為770元，下跌13元。

群益投顧表示，資金面壓力仍未解除，若新台幣突破32.5元心理關卡，將有助於台股進一步往上挑戰月線反壓。大漲後的隔天走勢容易震盪，況且靠近月線反壓會有調節賣壓，,短多操作勿過度追價，並採區間價差為主。短期操作可聚焦在 CSP 大廠財報的AI支出與展望，將牽動AI概念股表現；微軟和 Alphabet 財報將於周四公布。

操作題材可留意：

1. CSP 大廠將公布財報，液冷題材最受關注─微軟和 Alphabet 財報將於周四盤後公布，據傳微軟將投資超過100萬組 GPU，CSP 大廠的軍備競賽將進一步擴大市場胃納量。GB200將於9月量產，相關供應鏈也不斷浮出檯面，尤其切入液冷關鍵零件的訂單外溢到二線廠，散熱、機殼廠成為目光焦點。

2.政策題材觀光具想像空間─國台辦釋出兩岸開放旅遊等交流合作的談話，兩岸觀光開放題材通常激勵航空、旅行社、飯店。

周三（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,460.92點，下跌42.77點、跌幅0.11%，S&P500指數上漲0.02%，那斯達克指數上漲0.1%，費半指數上漲1.06%。台積電ADR跌0.34%，較台北交易溢價10.52%。

最新的耐用品訂單比預期更熱，美債殖利率攀升，加大股市壓力，三大股指回吐稍早漲幅，收盤近乎持平。特斯拉在其財報發佈後收漲12%，創兩年最大漲幅。Meta 二季度營收指引低於預期，盤後跳水下跌超15%；IBM 獲利疲軟，盤後跌8.5%。

三大法人周三集中市場合計買超400億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超298.2億元，投信買超24.9億元，自營商（自行買賣）買超51.1億元，自營商（避險）買超25.7億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局3.77億元偏多部位，自營商則布局1.45億元偏空部位。外資將大額偏空部位結算，選擇權淨偏空部位降至0.06億元；自營商偏多部位則小減至4.11億元，綜合金流偏多看待。選擇權未平倉部分，5 月W1週選賣權最大未平倉下降100點至18,800點，買權最大未平倉上升400點至20,400點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤減碼590口空單，日盤則加碼182口空單，未平倉淨空單降至-9,870口；十大特定法人減碼400口空單至-4,304口。周三指數大漲空單未見顯著減碼，但空單口數已降至萬口以下，中性偏空看待。十大特法空單續減，中性偏空看待。

在美股財報利多帶動下，周三台指期開上5日後湧現買盤收高，使台指結束短空格局，後續台指有望在月、季線之間以盤代跌，靜待兩均線收斂表態多空。