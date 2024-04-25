台股「四金」力挺…收復2萬關 資金再度湧入AI族群

美股龍頭企業報喜，美股四大指數大漲，資金再度湧入AI族群，激勵電子權值族群表現回神，台股昨（24）日開高收高，重新站回2萬大關，終場大漲532點、收20,131點，為今年來單日第二大漲點，成交量擴增至4,342.6億元。推升台股昨日強彈的四股資金潮，除了三大法人同步買超外，散戶追買也成為主要的力量之一。

綜合華南投顧董事長儲祥生、元富投顧總經理鄭文賢、兆豐投顧研究部副總黃國偉看法，外資資金回流，主因美股近日止穩反彈，且先前影響台股的地緣政治問題與降息預期遞延等兩大利空逐漸淡化，後市將會回歸到基本面，需持續關注美國大型科技股的股價如何反應財報公布狀況，將會是影響台股是否能再向上攻堅的重點。

台股昨日在電子權值族群如台積電（2330）、聯發科（2454）、廣達（2382）紛紛大漲帶動下，加上AI股群起強攻，半導體族群也表現亮眼，激勵指數開高走高收高，終場大漲2.7%收市。其中台積電大漲29元、收783元，使半導體類股指數強升3.9%。

此外，鴻海等AI股攜手快攻，如鴻海大漲8.3%、收156元，廣達更亮燈強鎖漲停，使電腦及周邊設備類股大漲5.5%；而AI族群中，如前波大漲的散熱相關個股奇鋐、雙鴻也再攻漲停。AI與半導體族群雙雙躍居市場領漲焦點。

觀察三大法人進出，昨日共計買超台股400.1億元，為今年來第六大買超量。其中，外資買超298.6億元，為3月8日以來單日最大量，連二買、累計買超313.5億元；投信買超24.6億元、連九買、累計買超286.9億元；自營商轉賣為買，昨日買超76.8億元，終止連九賣。

而八大公股行庫則終止連七買，轉賣超75.3億元；代表散戶的融資餘額，昨日升至2,792億元，單日增加22億元；五大壽險金控則賣超66.7億元。六大影響台股的主要資金，僅三大法人及融資餘額等四大資金力挺台股。