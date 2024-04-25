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攸泰25日起競拍 5月16日上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

攸泰科技（6928）為配合上市前公開承銷，對外競價拍賣7,920張，競拍底價54.62元，競拍時間自今（25）日至29日，5月2日開標；5月6日至8日辦理公開申購，暫訂承銷價65元，5月10日抽籤，暫定5月16日掛牌上市。

攸泰科技成立於2011年，為大眾集團持有七成股數的小金雞，主要從事可移動強固型產業電腦解決方案，專注領域包括海事、政府方案、辦公室自動化、投票機、衛星等市場，近三年獲利屢創新高。

攸泰科技衛星通訊拓展持續成長，加上旗下自有品牌RuggON睿剛電訊並聚焦工控、製造、物流、農業，及政府專案等領域的嵌入式應用商機，預期今年業績表現可望延續成長格局。

奠基於移動通訊產業電腦基礎，加之看好衛星產業前景，攸泰科技近年於衛星領域大力發展，除成功切入衛星地面接收設備市場並已量產出貨，並與工研院攜手發展國產的「大陣列高頻寬衛星地面終端設備」，多年來累積強固型移動電腦的研發與生產經驗，再結合工研院在衛星通訊領域的研發量能，將可發揮雙方的最大綜效。

由於品牌及衛星業務毛利率較佳，輔導券商福邦證券預期，衛星應用及自有品牌將成為攸泰科技未來獲利重要的成長動能。

工研院 競拍

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