就市論勢／邊緣運算、金融 有看頭

盤勢分析

以伊衝突不再擴大後，對金融市場影響也逐漸淡化，美股四大指數自低檔區連日反彈。CNN恐懼貪婪指數也從日前的31回到40，雖然指數仍落在恐慌區間，但這樣的市場氛圍是個好現象，投資人沒有瘋狂搶進股市，而是時而觀望時而理性入市，前一段時間的修正，更為股市帶來逢低進場空間。

市場目前聚焦這兩周的超級財報周，尤其四大CSP廠的微軟、Meta、Google和亞馬遜，再加上蘋果，將是市場聚焦的重點。CSP廠今年資本支出上看1,700億美元，年增率高達21%以上。除輝達AI伺服器的布局外，各家CSP廠也積極研發自製ASIC，而且不論是哪一種模式，台廠供應鏈都是這一輪AI軍備賽的大贏家。

看似落後的蘋果，則被法人評選為2024年投資首選，主因在於對比強勁財務基本面，股價基期相對偏低外，市場更期待專注於AI發展的蘋果，今年的新品發表又將帶來哪些驚喜，樂觀預期蘋果股價仍有近四成空間。若蘋果能漲四成，那台廠的蘋概股必然雨露均霑。

回到台股來看，從技術面觀察，台股在4月24日已完全收復4月19日的大跌長黑，指數重新回到2萬上方。接下來就是站回月線，也就是收復這波起跌點4月16日空方缺口，就能重新回到原本的上漲趨勢中。

以基本面來說，台灣首季工業生產增加6％，製造業更是增加6.1％，動能正是來自於電子零組件、電腦電子及光學製品業等AI相關應用。至於台積電（2330）法說就是個符合預期的利多，之前被市場過度放大檢視，如果真的這麼失望，外資沒道理繼續把目標價調升到千元水準。

資金面更不需擔心，台商匯回、壽險及新募集ETF，市場估計至少5,000億資金準備進場，台股不缺動能，只缺買進誘因，而這一輪修正就是進場最好的誘因。

投資建議

主軸放在AI PC、邊緣運算及記憶體。尤其適逢大盤整理期間，營運基本面強的個股相對抗跌，更適合分批布局。另一題材可放在金融股，去年金控大賺，今年配息會回到正常水準，市場估現金殖利率普遍4%起跳。