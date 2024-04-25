AI 概念股 重回主流

AI概念股昨（24）日重回盤面主流，AI伺服器、散熱、機殼、PCB、半導體設備、與封測材料最受投資人矚目，非電族群則進入震盪。其中，廣達（2382）、勤誠、尼得科超眾、雙鴻、奇鋐、嘉澤等多檔AI股收上漲停板。

觀察台股昨日盤面結構，電子股占大盤成交比重回57%，權值電子台積電、聯發科、日月光投控、鴻海表現亮眼。隨AI概念股經過修正後全面回神，其中尤以獲得輝達（Nvidia）GB200訂單的廣達躍居領先指標，盤中股價亮燈強鎖漲停，嘉澤也以漲停作收，技嘉、緯創、緯穎均大漲逾4%。

散熱族群的尼得科超眾開盤後也強登漲停，帶動雙鴻、奇鋐跟進亮燈鎖漲停；機殼股勤誠擴量攻漲停；PCB相關包括載板、銅箔基板均表現強勢，其中欣興營運谷底已過，第2季來自AI應用面展望仍有期待下，激勵買盤簇擁，股價也上攻漲停，銅箔基板廠台光電則漲逾4%、連二紅，顯現市場氣氛有利AI概念股短多發酵。

安聯投信台股團隊表示，受惠美國主要雲端服務業者陸續召開法說，釋出今年將加大資本支出投資在AI相關等訊息，加上台灣相關供應鏈的伺服器專案營收陸續自第1季末開始認列，推升AI供應鏈躍居市場焦點，搭配半導體產業景氣復甦，預期將與AI硬體成為台股電子股的投資主軸。

保德信指出，AI主題仍為貫穿台股投資的重要主軸，從半導體終端市場展望來看，全球整體需求急速升溫，不論是伺服器、汽車、消費、工業、個人電腦等終端AI需求，至2032年都將呈現爆發性的複合年成長率，其中消費、工業的成長力道達36%至39%之多，汽車、伺服器、個人電腦也將繳出17%至22%的高速成長。

布局上，建議以AI、高速運算（HPC）、資料中心與先進封裝為主要重點，亦可增持IP／IC設計族群，及受惠於滲透率將大幅提升AI手機、AI PC等相關類股。