股匯雙揚 外資買超298億元排今年第7大

外資自4月10日至22日連續賣超逾新台幣2000億元後，終於回心轉意，今天大買298.28億元，創下今年第7大買超，也是連續第2個交易日買超，買超金額比23日14.83億元明顯擴大。

匯市方面，新台幣兌美元匯率從3月中以來一路狂貶，本週一度貶到32.6元，已經貶破「彭淮南防線」35.3元，今天出現明顯回升，盤中最高升抵32.472元。股匯雙揚，法人看好外資資金可能重新回流，有利台股後續動能。

根據證交所統計，今天三大法人合計買超400.08億元，推升台股開高走高，終場大漲532.46點，收在20131.74點，重新站回2萬點大關之上。台股加計盤後交易成交值為新台幣4283.14億元，低於5日均量4821.98億元，呈現價漲量縮。

觀察今天三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天大買298.28億元，為今年第7大買超；本土投信買超24.96億元，自營商買超76.84億元，三大法人全部站在買方。

個股方面，外資今天買超第1名為長榮航5萬7031張，元大台灣價值高息（00940）4萬0304張、大同2萬7108張分居買超第2、3名；今天股價強勢的鴻海、廣達為外資買超排行榜第8、9名，分獲買超1萬5550張和1萬4176張。