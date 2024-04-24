台股短短4天收復2萬點大關 法人解讀3原因

台股歷經19日黑色星期五，盤中暴跌千點，終場大跌774.08點，寫下歷史最大單日跌點紀錄，當天指數收在19527.12點；但只花4個交易日，今天成功收復2萬點大關，法人直呼「台股真的很強」。

群益投顧副總裁曾炎裕分析，台股從去年10月底到今年4月，短短半年上漲近5000點；而4月中旬這波回檔，從高點向下修正大約是1500點左右，由於技術面轉弱，原本市場預期這波整理需要花點時間，沒想到今天迅速收復2萬點大關，顯示台股真的很強。

台股此次下探季線，但沒有跌破，而且用空間換時間，透過指數快速下跌，縮短整理時間，今天站回2萬點，從技術面來看，多頭有維持住，推測短線將呈現高檔震盪。

曾炎裕解讀這波台股迅速回穩有3個原因。首先，現在投資市場氣氛不太一樣，過往台股大跌後，投資人往往會先退場觀望；但這波全球股市大多頭已連續數年，投資人一看到大跌，不僅沒有退場，反而逢低買進。

另外，現在全球股市都流行當沖，以台股為例，當沖比將近4成，熱門股甚至達到5成，也就是單日成交量如果是4000億元，其中就有約1600億元是當沖，加劇市場波動。

第3，最近以伊衝突，造成美股回檔，外資有變現壓力；不過這幾天中東戰局出現緩和跡象，美股週二大漲，激勵台股迅速回穩。接下來就看美股財報，包括科技7雄的財報表現，將牽動台股後勢。