台股大反彈重返2萬點 樂觀或保守專家看這一線

台北股市24日開高走高，大漲532點，以2萬131點作收，漲幅2.72％，K線長紅收復2萬點大關，成交量4275億元。市場一片歡樂，暫時忘卻上周黑色星期五創史上最大跌點的恐慌。

美股四大指數反彈，帶動台股反彈，跌深權值股全面反彈，台積電上漲3.85％、鴻海大漲8.33％、聯發科漲3.91％、廣達大漲9.92％；弘塑、鈊象、聯發科等重返千金行列，千金股15檔歸隊，其中，弘塑攻上漲停收盤。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美股四大指數雖然反彈，但目前指數都還在季線之下，台股指數即便上周黑色星期五最低下探1萬9291點，仍在季線之上，與美股相比，台股相對強勢。

台股在反彈過程中，跌深的電子權值股出現全面性反彈，蔡明翰說，上周五崩跌7百多點跟今天大漲5百多點，消息面並沒有重大改變，也就是說，上周五面臨的問題並沒有獲得解決，他提醒台股與美股仍然存在位階差，台股在季線之上，而美股在季線之下，因此，美股若要回到季線之上，明後兩天重量級科技公司的財報是關鍵，包括Meta、Google、微軟，不論是對美股指數還是台灣相關供應，影響都比較大。

蔡明翰分析，今天指數大反彈後，市場又樂觀了起來，但不要忘了，上周五問題到今天並沒有改變，因此建議在周四、周五美股重要財報還沒出來前，暫時不要拉高持股比重，可以買賣，但維持持股比重不變；等到美股回到季線之上，再做積極操作，若美股還是在季線之下，台股投資人還是保守為佳。