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台股大漲532點 台積電、鴻海、聯發科市值合增9,792億

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股反彈大漲重返2萬點整數大關。圖／聯合報系資料照片
台股反彈大漲重返2萬點整數大關。圖／聯合報系資料照片

美股上漲激勵台股24日開高走高，終場收在20,131.74點，上漲532.46點，權王台積電（2330）領軍上攻，鴻海（2317）、聯發科（2454）同步大漲，終場台積電收在783元，市值重返20兆元，增至20.3兆元，鴻海市值也重返2兆元，股價收在156元，市值增達2兆1,626億元，合計台積電、鴻海、聯發科3家公司單日市值激增9,792億元。

台股早盤以19,770.46點開出，上漲171.18點，由台積電領軍，盤中一度衝達20,165.77點，權王大漲帶領相關概念股強勢上漲，AI 股也是大漲的攻勢，廣達（2382）、勤誠（8210）、晟銘電（3013）、廣明（6188）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等衝上漲停，台積電概念股中砂（1560）也亮燈漲停。

台積電ADR周二上漲2.8%，收在133.43美元，外資在連續9個交易日賣超台積電之後，昨日轉為買超，投信及自營商昨日也是買超，合計昨日三大法人買超台積電3,417張，台積電24日早盤以770元開高後走高，一度拉升至785元，終場收在783元，上漲29元，漲幅3.84%；單日市值激增7,520.92億元，市場回至29兆元之上，增至20兆3,071億元。

鴻海早盤以147.5元開出，一度拉升至157元，終場收在156元，上漲12元，漲幅8.33%，與台積電同為帶動台股指數衝上2萬點的要角，單日市值大增1,663.57億元，回到2兆元之上，市值增達2兆1,626億元。

聯發科今日重返千金，早盤以995元開高後走高，一度拉升至1,020元，終場收在1,010元，上漲38元，漲幅3.9%，單日市值增加607.85億元，市值增達1兆6,156億元。

台積電 鴻海

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