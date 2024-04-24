AI、權值股領軍 台股狂漲532點收20,131點 15千金股再現

台股隨美國科技股持續反彈而走強，台積電24日繼續走高，盤中漲幅逾4%帶動大盤指數上漲超過500點，台股重返2萬點關卡之上，終場指數收盤上漲532.46點，收盤指數20,131.74點，成交量4,275.62億元。

台積電24日收盤為783元，上漲29元、漲幅3.85%；權值股的鴻海（2317）、廣達（2382）、聯發科（2454）也持續走高，先前熱門股的大同、長榮航、緯創、台光電、台燿、創意等股出現反彈。也因為買盤回流科技股，鈊象、弘塑及聯發科也在進入千金股之列，台股15千金股再現。

第一金投顧董事長陳奕光表示，美國超級財報周的企業獲利佳，接下來又有AI指標股的企業陸續公布財報，在美國科技股跌深有望反彈之下，台股指數已展開反彈，資金會再流入科技股；不過，波段漲幅尚未開始，多頭仍會在科技與傳產股之間輪動，清洗浮額等籌碼穩定才可望展開另一較長的多頭行情。

第一金投顧表示，隨著美股止跌反彈，外資由賣轉買及期貨未平倉空單持續回補，加權指數出現反彈；不過，在未收復前面爆大量長黑前，操作仍須謹慎嚴控資金水位，先以反彈視之。操作上，跌深電子股或迎來反彈機會，AI 伺服器、半導體設備、IC 設計等，搶反彈手腳要快；至於原先非電子如營建、營造及重電等強勢族群延均線順勢操作即可，短均線未破則續抱。