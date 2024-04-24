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Nvidia 股價大漲 台 AI 代工廠同樂 這檔盤中直衝漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
輝達（Nvidia）。路透
輝達（Nvidia）。路透

輝達（Nvidia）23日大漲3.7%，領軍費半強勢收漲，執行長黃仁勳將於6月份的台北國際電腦展 COMPUTEX 2024前訪台，多項利多帶動24日台股AI相關概念股勁揚，其中由廣達（2382）漲停領軍，技嘉（2376）、緯創（3231）、仁寶（2324）等代工大廠表現同樣亮眼。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於台北國際電腦展 COMPUTEX 2024前訪台，雖未在電腦展做主題演講，但輝達官網顯示，在6月2日晚間黃仁勳將先於台大綜合體育館舉行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命的發展。

美國股市多家大型公司財報優於預期，投資人焦點轉向科技七雄在內大型科技股的業績。道瓊工業指數上漲263.71點，漲幅0.7%，收在38,503.69點；標普500指數.漲59.95點，漲幅1.2%，至5,070.55點；那斯達克綜合指數上漲245.34點，漲幅1.6%，收在15,696.64點。

美股上漲激勵台股24日開高，早盤以19,770.46點開出，上漲171.18點，由台積電（2330）領軍上，盤中一度衝達20,118.57點，指數再衝上2萬點，盤中大漲逾500點，台積電大漲之外、AI股、台積電供應鏈等股也同步上漲。

廣達首度證實獲輝達地表最強晶片GB200整機訂單，預計 9月量產，出貨動能將逐季加溫，今年伺服器出貨動能將是「更樂觀的雙位數成長」，上調今年伺服器出貨展望。廣達今日開高走高，盤中直衝漲停260.5元，上漲23.5元。

技嘉以289.5元開出，盤中一度拉升至301元，重返3字頭，可惜後續漲幅稍有收斂，盤中上漲逾5%；緯創以113.5元開高後，早盤一度拉升至117.5元，盤中上漲逾5%；仁寶則是以35元開出，盤中上漲逾2%。

台積電 輝達

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