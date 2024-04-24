特斯拉財報不如預期 法人對台股供應鏈評價中立

特斯拉（Tesla）在24日凌晨公布第1季財報，其中營收、營益率不如市場預期，主要原因是汽車交付量受Model 3更新及Berlin廠生產中斷不如預期，及ASP因產品組合影響而下滑等因素影響，而法人機構對台股相關供應看法暫中立。

分析師指出，Tesla毛利率則較市場預期略增，主要為公司持續進行車輛成本控制、能源業務毛利提升及FSD營收貢獻重回年增所貢獻，若單看汽車業務毛利則受價量同時下滑影響，每股獲利（EPS）為0.34美元。

Tesla雖維持2024年「明顯更低的」產量及交付量指引，然同時亦公布將加快推出平價款車型，預計將在明年下半年開始生產，帶動盤後股價一度上漲超過8%。

法人機構認為，Tesla第1季財報關注焦點，仍是在以價換量政策對Tesla與相關供應鏈的影響以及新車款規劃。4月Tesla陸續宣布美國、中國歐洲等地降價消息，預期未來仍將持續執行降價搶市的策略，以維持交付量，然考量目前整體車市尤其是中國價格競爭態勢仍尚未見緩解跡象，將今年銷售量預估自原本的220萬台、年增22%，下修至190萬台、年增5.5%，而目前市場預估為194萬台，年增7.7%。

好消息是，Tesla同時公布將加快推出平價款車型，預計將在明年下半年開始生產。且由於Tesla在未來一至二個季度仍在持續進行營運調整，包括降價搶市、平價車款推出、以及FSD對外授權機會，v12推出後滲透率是否可望加速提升將取決於近期訂閱月費自199美元調降至99美元、美國市場買斷價下調至8,000美元，對消費者的吸引力，並搭配8 月將推出的robotaxi，然此塊目前能見度尚低，總體而言，對於台廠相關供應鏈維持中性看法。