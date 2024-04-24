台股將迎來不小反彈嗎…00944、00946竟無太多討論？ 女子：稍微冷靜一下不乏是件好事

上班前碎碎念系列

美國最新的經濟指標(PMI)公佈，市場對於今年不降息的疑慮降低，由於PMI是顯示商業活動的指標，美國經濟有放緩趨勢，使投資人重返對今年降息的期待。

反映在股市上，四大指數全面收高，道瓊+0.69%、標普+1.20%、納斯達克指數+1.59%、費城半導體指數+2.21%；台積電ADR+2.84%。相反的債券殖利率及美元則因此相對稍微弱勢，以台灣投資人最有感的美元兌新台幣來說，在美國匯市收盤時，是1美元兌32.505元，相對前日高點32.65稍微降低，不過仍得看今天台股匯市開盤後的市場狀況。

近期股市真的有點像雲霄飛車，從4/22-4/24（今天）募集的野村趨勢動能高息ETF（00944）、群益科技高息成長ETF（00946），女子似乎沒有找到網路上有太多討論，如果募集金額不大，可能表示「高股息ETF」在台股目前震盪的狀況下，大家有往保守觀望的傾向。

如果是這樣，女子認為也不乏是件好事，因為市場稍微冷靜一下，投資人真的清楚自己的需求再投資才會是比較好的。大多數人的投資，在「所得成長」階段，市值型、定期定額投資，是最容易的。女子之前也分享過，自己考量繳稅，所以不投資高股息產品，但是退休的爸媽女子則是很建議他們不要殺盡殺出，長期買了放著就好。

最後也提醒大家不要想著投資飆股、一下子致富的心態，專業投資人都不一定能夠賺錢，更何況小散戶。而且抱著這樣的心態，更容易落入詐騙的陷阱裡，大家要留心囉！

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