台積電領漲 大盤止穩

3月美國消費者物價指數（CPI）高於預期，且就業、零售銷售持續穩健，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，未看到通膨好轉，高利率可能延續更久，市場降息預期開始消退，從原先認為降3碼到可能變成1碼或甚至不降，美債殖利率、美元指數上衝壓抑風險性資產。

2024-04-24 01:00