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台積電領漲 大盤止穩

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

輝達股價強彈4.3%，提振多頭信心，台股昨（23）日由權王台積電（2330），及鴻海、廣達、緯創等AI概念股領攻，終場上漲188點、收19,599點，終止連二黑，成交量則縮至3,510億元，為金龍年來次低水準。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生等看法，近二日台股成交量逐日萎縮，所幸大盤指數未再創低，顯示賣壓宣洩已暫告一段落，「量縮止穩」有利個股短線反彈。

台股昨日一度大漲297點至19,709點，隨高檔賣壓出籠，漲勢略有收斂，終場上漲188點、收19,599點。盤面上漲家數約占四分之三，台積電在外資反手回補2,979張下，終場上漲12元、收754元，並帶動萬潤、辛耘、旺矽等CoWoS供應鏈轉強。

台積電 台股成交量

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