就市論勢／散熱、綠能、生技 可留意

盤勢分析

3月美國消費者物價指數（CPI）高於預期，且就業、零售銷售持續穩健，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，未看到通膨好轉，高利率可能延續更久，市場降息預期開始消退，從原先認為降3碼到可能變成1碼或甚至不降，美債殖利率、美元指數上衝壓抑風險性資產。

高利率對於政府債務、企業與家庭支出的負面壓力持續，可能使電子、傳產今年需求復甦的力道受壓，加上以色列、伊朗發生戰事，油價若因此上漲將助長通膨，股市近期也負向反應，台股失守2萬點。另外，也看到資金有往傳產或低基期挪移，包括營建、鋼鐵、電機、電器電纜、生技等，電子僅散熱受惠Nvidia GB200將採水冷而走勢較強。

部分原物料價格上漲，美國CPI在通膨黏性增強下，市場降息期待下滑造成美元指數、美債殖利率走升，高利率環境與債務壓力將持續影響經濟，惟美國總統大選前可望持續有政策紅利，即將到來的美股財報季仍有機會給出前低後高的展望，中國大陸製造業指數重回擴張，大陸若能復甦對於全球需求將有明顯動能。

台股方面，因降息延後、中東戰事讓指數、籌碼、評價皆回檔修正，AI、半導體復甦、訂單回補庫存等效益使基本面仍有支撐，景氣燈號維持綠燈，但以色列伊朗戰爭不確定性仍高，台股可等待長線買點。

投資建議

持股方向上，族群看好AI、USB4、WiFi 7、散熱、綠能、生技、軍工、高股息。建議挑選以短期雜音較少的為主，先進製程受惠的IP、ASIC、設備需求佳，AI伺服器未來走水冷散熱趨勢，廠商積極切入，Computex 6月初開始，AI PC熱潮有望再現推升新規格USB4、PCIE5、WiFi 7需求。傳產方面，綠能、軍工、生技有政策支持，而5~6月高股息ETF大換股，殖利率高且尚未被選入的標的有機會吸引資金。