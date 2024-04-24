快訊

2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

就市論勢／散熱、綠能、生技 可留意

經濟日報／ 楊遠瀚（群益中小型股基金經理人）

盤勢分析

3月美國消費者物價指數（CPI）高於預期，且就業、零售銷售持續穩健，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，未看到通膨好轉，高利率可能延續更久，市場降息預期開始消退，從原先認為降3碼到可能變成1碼或甚至不降，美債殖利率、美元指數上衝壓抑風險性資產。

高利率對於政府債務、企業與家庭支出的負面壓力持續，可能使電子、傳產今年需求復甦的力道受壓，加上以色列、伊朗發生戰事，油價若因此上漲將助長通膨，股市近期也負向反應，台股失守2萬點。另外，也看到資金有往傳產或低基期挪移，包括營建、鋼鐵、電機、電器電纜、生技等，電子僅散熱受惠Nvidia GB200將採水冷而走勢較強。

部分原物料價格上漲，美國CPI在通膨黏性增強下，市場降息期待下滑造成美元指數、美債殖利率走升，高利率環境與債務壓力將持續影響經濟，惟美國總統大選前可望持續有政策紅利，即將到來的美股財報季仍有機會給出前低後高的展望，中國大陸製造業指數重回擴張，大陸若能復甦對於全球需求將有明顯動能。

台股方面，因降息延後、中東戰事讓指數、籌碼、評價皆回檔修正，AI、半導體復甦、訂單回補庫存等效益使基本面仍有支撐，景氣燈號維持綠燈，但以色列伊朗戰爭不確定性仍高，台股可等待長線買點。

投資建議

持股方向上，族群看好AI、USB4、WiFi 7、散熱、綠能、生技、軍工、高股息。建議挑選以短期雜音較少的為主，先進製程受惠的IP、ASIC、設備需求佳，AI伺服器未來走水冷散熱趨勢，廠商積極切入，Computex 6月初開始，AI PC熱潮有望再現推升新規格USB4、PCIE5、WiFi 7需求。傳產方面，綠能、軍工、生技有政策支持，而5~6月高股息ETF大換股，殖利率高且尚未被選入的標的有機會吸引資金。

AI 台股 高股息

延伸閱讀

市值型、高股息ETF怎麼選？他憂賣股遇熊市虧錢 網曝解答

00919是今年17檔高股息ETF中受益人數、規模成長人氣王！ 達人「5點叮嚀」

美長天期公債ETF夯 永豐ETF 00857B追募生效

日圓收在34年新低154.85 美債殖利率高 日官方難出手

相關新聞

台股923億股息活水來了 可望提供大盤下檔支撐

台股近日急跌回測季線，所幸昨（23）日跌深回彈188點，暫時化解破底危機。展望後市，法人指出，廣達、光寶科等104家公司...

台積電領漲 大盤止穩

輝達股價強彈4.3%，提振多頭信心，台股昨（23）日由權王台積電，及鴻海、廣達、緯創等AI概念股領攻，終場上漲188點、...

技術面偏多股 抗跌領漲

台股昨（23）日開高震盪，指數進逼19,600點關卡。觀察目前盤面上，欣陸（3703）、遠百、潤泰新、寶成、聚陽等，站穩...

就市論勢／散熱、綠能、生技 可留意

3月美國消費者物價指數（CPI）高於預期，且就業、零售銷售持續穩健，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，未看到通膨好轉，高利率可能延續更久，市場降息預期開始消退，從原先認為降3碼到可能變成1碼或甚至不降，美債殖利率、美元指數上衝壓抑風險性資產。

證交所ESG 網站 升級

臺灣證券交易所為進一步強化ESG InfoHub網站效能，並提升使用體驗，近日推出相關優化及更新功能，並參酌使用者回饋意...

兩檔ETN將終止上市

臺灣證券交易所公布，元富證券發行的「元富標普中國新經濟指數投資證券（020002）」，以及凱基證券發行的「凱基臺灣500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。