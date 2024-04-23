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房市看法樂觀、資金輪動錢進營建股 專家坦言市場的確過熱

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

雖然台股跌破兩萬點的歷史高點，不過近日營建類股指數表現超越大盤，指數在4月22日再度刷新歷史新高，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，資金由科技股轉往內需，一方面是資金輪動，一方面則是不動產市場資金持續看好，尤其一手二手市場交易狀況熱絡，有些公司去年也有不錯的營收入帳，今年穩健配發股利，營建類指數近期再度刷新歷史新高，反應市場對於房市看法樂觀。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市資金快速輪動，內需股成為近期的市場焦點，營建類股指數呈現全面大漲走勢，今年前兩月的預售揭露成交高達3,200億元，延續去年下半年以來的熱絡市況，加上線上個案銷售不少傳出捷報，營建類股的股價從高價股到10塊的銅板股都同步出現拉升，不過「現在市場的確有點過熱」，要慎防房價漲太快後，是否有新的房市政策出爐。

營建類股指數從2月突破前高後一路走揚，累計到4月22日一度上漲35%，台股指數則在4月中旬見高後，向下修正一千點，近期營建類股指數明顯強過大盤，一方面台股科技類股大漲拉高本益比，讓營建類股看起來CP值高，其次則是預售市場已經熱銷9個月，市場資金看好房市景氣，帶動營建類股的股價走揚。

台股指數 房市

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