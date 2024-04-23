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台股上漲188點 三大法人買超35.23億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股23日以19564.38點開出，盤中最高一度拉升至19709點，終場收在19599.28點，上漲188.06點，漲幅0.96%，成交量3,448.65億元，三大法人買超35.23億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超14.83億元，投信買超29.77億元，自營商賣超（合計）9.37億元，其中自營商（自行買賣）買超17.76億元，自營商（避險）賣超27.14億元。

美股四大指數反彈，帶動台股今日開高，盤中一度大漲超過200點，盤面上以生技、運動、光電、居家等表現強勢，其中光電以面板為主要領漲，雙虎中群創（3481）終場大漲6.53%，而友達則上漲2.96%。

中光電 自營商

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