防疫險待解套！五家產險提告漢諾威 新產大漲創歷史新高

台股23日反彈上漲188.06點，金融指數也同步收紅，其中新產（2850）大漲逾4%，收96元，創下歷史新高。國際再保公司漢諾威再保需攤賠防疫險331億元，但遲遲未給付給產險業者，目前有五家產險公司在台灣對漢諾威再保提告，國泰、泰安、新光、兆豐以及華南產險已確定對漢諾威提訴訟，兆豐金、新光金上漲逾1%，國泰金小漲0.72%。

去年漢諾威對台灣防疫險鉅額理賠有疑慮，要求承保的保險業者再提出八大文件，並表示將保留拒絕付款、或部分付款的權利，一年過去，漢諾威尚未給付超過300億元的防疫保單再保險，五家產險公司決定對漢諾威提告。國泰、泰安、新光、兆豐以及華南產險已確定對漢諾威提訴訟。

不過，各家金控股價反應不一，新產大漲4.23%，收96元新高價，兆豐金、新光金上漲逾1%，國泰、華南金小漲。

兆豐產險表示，尚未獲得漢諾威再保險的攤賠，已對漢諾威提出訴訟，目前尚未接獲開庭通知。華南產險確定提出訴訟，但程序尚未進行，還未有進一步的進度。

新產3月營收17.12億元，年增17.86%，累計第1季營收52.55億元，年增11.94%，稅後淨利8.79億元，每股純益2.78元，較去年同期的1.43元成長94%，創下13年以來新高。新產2023年全年營收199.38億元，稅後純益29.14億元，較2022年稅後純益20億元，年增45.4％，每股稅後純益達9.22元，創下歷史新高。新產董事會也決議通過每股配發4.99元現金股利，配發率達54.1%。