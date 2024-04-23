餘震頻傳...台積電未受影響開盤大漲19元 成台股「定海神針」
403花蓮地震影響，台積電第2季將認列損失約30億元。23日凌晨再震，市場關注營運是否再受影響，對此，公司回應，廠務及工安系統等都正常，人員均安，目前不預期對營運造成影響；台股23日開高，台積電（2330）跳空以761元開出，上漲19元，穩定台股軍心，盤中漲幅逾1%。
403地震造成台灣半導體產業受創，台積電日前公告表示，在403地震中發生有一定數量的生產中晶圓受到影響，預計大部分的生產損失將可在第2季恢復，預計地震的總體影響將使第2季毛利率下降約50個基點（basis points）（0.5個百分點），且將在第2季認列扣除保險理賠後的相關地震損失約30億元。
台灣從22日以來有感餘震頻傳，尤其是23日凌晨數起震度5的地震，更是震的民眾心慌。根據中央氣象署資訊，23日凌晨花蓮出現多起震度5的有感地震，台灣各地也分別出現3級左右的地震，市場關心台積電營運是否會再受到影響。
台積電表示，凌晨起數起地震，均未達外部疏散標準；按照內部程序，少部分廠區無塵室人員在第一時間進行預防性疏散以確保人員安全，目前都已回線，廠務及工安系統等都正常，人員均安；目前不預期對營運造成影響。
台積電23日以761元開出，上漲19元，貢獻大盤指數約超過150點，穩定台股軍心，盤中漲幅略有縮小，盤中上漲1.88%；台股早盤以19,564.38點，上漲153.16點，一度拉升至19,709點，上漲297.78點，盤中上漲逾百點。
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