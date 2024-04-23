南電重返蘋果供應鏈 股價開高收復5日線

蘋果公布2023會計年度供應鏈名單，台廠南電（8046）、金箭印刷集團擠入供應鏈，聯詠（3034）、南亞科（2408）、嘉澤（3533）、鈦鼎科技則遭剔除；台股23日 開高，盤中大漲逾百點，南電早盤以183元開高，收復5日線，盤中漲幅逾2%，遭剔除的個股中，嘉澤出現開高走低，盤中翻黑，跌幅逾1%。

蘋果每年公布供應鏈名單，這次名單包括蘋果前98%的供應商，涵蓋材料、製造、組裝等供應品項範圍；南電睽違多年後再重返蘋果供應鏈名單，聯詠僅維持1年就遭到剔除。

台股今日以19,564.38點開高，一度拉升至19,709點，南電早盤以183元開出，一度拉升至186元，盤中漲幅逾2%；另外，南亞科及聯詠維持上漲，不過，嘉澤以1,300元開高後一度拉升至1,325元，但盤中翻黑，一度下滑至1,275元，下跌20元，跌幅1.54%。

南電今年3月營收26.66億元，月增42.39%，年減38.92%，累計今年首季營收71.01億元，季減23.74%，年減43.56%，符合公司與法人預期季減20~25%，法人表示，南電 ABF 客戶庫存調整仍然持續。