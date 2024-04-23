台股大跌 金管會：還不需穩定措施

台股連兩個交易日跌掉近九百點，立委關切財金部會是否會祭出穩定措施？金管會主委黃天牧昨說，台股上兩萬點已一個多月，目前受國際情勢影響，以台股趨勢仍需再觀察本周情況，現階段還不需要談市場穩定措施。

財政部長莊翠雲表示，若中東戰事繼續擴大、或時間拉長、及資金大量移動影響市場穩定等符合國安基金進場條件才會評估是否進場，且需經委員會授權。

台股繼上周五重挫七七四點後，昨天又下跌一一五點，指數收在一萬九四一一點；不僅台股持續下殺，台幣兌美元匯率也因為熱錢持續出走，台幣兌美元昨跌破卅二點六元關卡，重貶一點二四角，收在卅二點六三六元，改寫近八年新低。

黃天牧、莊翠雲昨赴立法院財委會備詢，林德福、羅明才等立委關切政府會否提出救市方案。黃天牧說，上周五台股跌是因中東情勢、和重量級半導體公司對未來業務展望，仍要繼續觀察對市場影響。過去金管會都在市場進入某些特別情況、視情況依照步驟採取不同措施，但每次股市進展不完全一樣，沒有一個固定公式，到何時就一定要做什麼事情，仍要依不同情勢發展來做最適度安排。

莊翠雲表示，股市波動一定會有上上下下，也都有各自因素；國安基金密切關注股市狀況，但進場要符合國安基金相關規定且要經過委員會授權。至於中東戰爭持續擴大是否為國安基金出手的選項，莊翠雲說，若戰事繼續擴大或時間拉長，還要有資金大量移動影響到整個市場穩定等符合國安基金進場條件才會做評估。