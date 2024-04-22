家碩22日開始競價拍賣 預計30日進行公開申購
家登（3680）旗下小金雞家碩（6953）在掛牌前，於22日開始競價拍賣，而這次競價拍賣底價訂為每股188.52元，後續預計30日進行公開申購，承銷價暫訂為216.8元。
家碩去年營收為12.07億元，年增15.3％，淨利2.28億元，年增12.2％，每股純益為8.36元。進入今年，該公司首季營收為3.31億元，年增12.6％。法人估計，家碩今年業績應可成長雙位數百分比，並挑戰賺進超過一個股本。
家碩成立於2016年，主要切入應用於EUV光罩與高階光罩傳載自動化的技術解決方案，產品包括光罩潔淨、交換與檢測，以及微環境儲存、保護與智慧倉儲管理等設備，可搭配母公司家登的光罩盒等，提供客戶一站式解決方案，台積電即為家碩的主要客戶之一。
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