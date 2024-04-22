台星資本市場合作 跨步

臺灣證券交易所日前赴新加坡交易所舉辦台星AI與科技論壇，由臺灣證交所董事長林修銘，與新加坡交易所總裁羅文才共同揭開序幕，逾70位市場參與者及投資機構熱烈參與，標誌著台星資本市場合作的全新里程碑。

林修銘致詞時表示：「台灣與新加坡長期以來在市場監理、新商品、碳權交易平台與共同行銷等各方面分享經驗與合作，本次感謝新加坡交易所的協助，讓我們能有這個機會與市場參與者溝通，傳達台灣資本市場的韌性與堅強」。

本次活動首先由新加坡交易所介紹新加坡的資本市場現況，接續由臺灣證交所針對台灣創新板進行專題演講，除介紹台灣資本市場優勢外，並藉由以大帶小方式，以鴻海等高知名度上市公司出席吸引投資人與會，增加其他上市公司曝光機會。

後續則由高盛證券大中華科技產業研究主管張博凱，以「AI：Debates, Application, and Investment」為題進行專題演講，進一步探討生成式人工智慧（AI）橫空出世後，台灣扮演的關鍵角色，並在演說中分享從應用端看AI需求，以及供應鏈中的機會及AI生態系的受益者。

活動重頭戲為張博凱以及鴻海發言人巫俊毅的爐邊對談，雙方針對 「全球機會與展望」進行深入的意見交換，並在對談中就AI的需求、系統整合商的競爭力、全球供應鏈的多元化，以及鴻海對其全球客戶的供應情況等議題進行討論。

證交所指出，此次對談不僅凸顯AI技術在台灣發展的潛力，也為參與活動的市場參與者及投資機構提供寶貴的見解。

在台星AI與科技論壇打響第一炮後，新加坡交易所預計5月率隊前往台灣進行引資活動，台星雙方計劃在此基礎上，持續強化交流與深耕彼此市場，共同推進兩地金融市場的發展與合作。