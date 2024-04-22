券商作業委外 證交所辦說明會

為因應證券業者了解「證券商作業委託他人處理應注意事項」相關問題，臺灣證券交易所日前舉辦宣導說明會，邀請櫃買中心、期交所、證券商公會及期貨商公會等周邊相關單位，以及全體證券商作業委外專責單位主管與承辦人參加。

「證券商作業委託他人處理應注意事項」已於2023年8月31日由證期局公布，並請證交所配合辦理相關配套措施，包括建置作業委外申報系統、規劃申報資料、定期就證券商申報內容進行分析、研訂相關輔導措施、納入內部控制制度標準規範及例行查核項目、辦理法規宣導說明會及協助訂定作業委外規範範本。

為使證券商充分瞭解規定，並協助業者順利完成後續作業委外事項申報，證交所於2023年10月20日就作業委外事項規範及應申報內容辦理向業者說明，11月28日針對作業委外事項規範及應申報內容修正、申報作業委外案例分享、並將委外申報內容分析結果提供業者參考。

證交所表示，本次宣導主題由證期局講師解說作業委外處理法規，證交所講師介紹作業委外處理系統申報注意事項，另請專家顧問說明作業委外處理參考範本及後續辦理進度，宣導說明會目的在於輔導證券商繼續完成作業委外應辦理事項。