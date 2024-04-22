小資族也能抽 這檔承銷價24元、中籤可賺1.14萬

有成精密 (4949) 預計5月9日掛牌上市，競價拍賣投標作業22日結束，將在4月24日開標，4月26日進行公開申購，發行價格定每股24元，以今日興櫃收盤價35.45元計算，中籤的投資人可望賺進11,450元，報酬率47.7%，可說是一檔小資族也抽得起、報酬率又高的新股。

有成精密競拍張數為4,176張，今日為投標結束日，最低投標價格為20元，預計4月24日開標，接下來則是公開申購作業的展開，預計4月26~30日進行申購，每股暫定24元。

有成精密主要經營半導體設備零組件生產及維修、太陽能模組製造、能源整合管理等業務，目前兩大主要業務為半導體及新能源，半導體主要專注於離子植入機的設備關鍵零組件與耗材，產品通過 7 奈米、5 奈米、3 奈米與 2 奈米認證，與客戶共同研發，同時也切入車用晶圓廠供應鏈，半導體主要客戶包括台積電（2330）在內的國內外晶圓製造公司。

新能源業務以通路外銷為主，採少量多樣模式布局歐洲太陽能市場，2008年成立德國子公司以來，品牌推廣已遍布歐洲大部分地區，尤其是歐洲主要再生能源推動國的德國，未來可望隨著國際再生能源的推動趨勢，持續推升營運成長；至於能源整合管理則是聚焦表後工業微電網市場，去年成功建置國內首座符合工研院 SAT 現地認證之表後工業微電網。

有成精密去年營收 45.02 億元，毛利率 22.73%，營益率 5.89%，稅後純益 1.94 億元，EPS 3.2 元；今年第1季營收6.08億元，年減57.21%，目前需求已逐步回溫，今年將積極拓展歐洲地面大型太陽能電廠及儲能市場。