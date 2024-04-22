新股抽籤小確幸又來了 這檔5月13日掛牌、抽中可望賺逾7萬

台股上市櫃新股抽籤又來了，家碩 (6953)、巧新（1563）將在5月13日分別掛牌上櫃及上市，22日同時展開競價拍賣，預計4月30日起進行公開申購作業；家碩每股發行價格暫定為216.8元，以今日興櫃價格計算，若是抽中，可望獲利71,200元，報酬率32.84%；巧新也有23.71%的報酬率，中籤可望賺進16,600元。

家碩競價拍賣今日啟動，投標日為22~24日，競拍張數1,848張，最低投標價格188.52元，預計4月26日開標；公開申購時間為4月30日至5月3日，發行價格暫定每股216.8元，5月13日掛牌上櫃；以家碩今日興櫃收盤價288元計算，若是抽中可望獲利71,200元，報酬率32.84%。

巧新同樣在今日展開競價拍賣，投標日為22~24日，競拍張數16,000張，最低投標價格62.5元，預計4月26日開標；公開申購時間為4月30日至5月3日，發行價格暫定每股70元，5月13日掛牌上市；以巧新今日興櫃收盤價86.6元計算，若是抽中可望獲利16,600元，報酬率23.71%。

家碩為半導體設備商家登的子公司，營運主要是提供半導體設備及相關零組件的設計、製造、銷售及維修服務，其中包括應用於EUV光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，及微環境儲存及智慧倉儲管理等，主要銷售台灣、美國、以色列、愛爾蘭、中國大陸等地。

家碩2016年7月從家登的精密機械部門分割成立，去年營收12.07億元，年增15.3%，淨利2.28億元，每股純益8.36元，今年第1季營收3.31億元，年增12.6%，營運表現亮眼。

汽車零組件大廠巧新以鍛造為核心技術，2000年跨入汽車零件產業，為台灣唯一從研發、鍛造成型、精密加工至表面處理，具備一條龍製造實力的鍛造鋁圈廠，以目前在手客製化輪圈接案量來看，有效交貨合約已看到2030年底，長期發展動能穩健。

巧新去年全年客製化輪圈的提貨量明顯增加，加上運費價格回穩、美元升值效應等挹注，去年營業淨利7.55億元，稅後純益6.08億元， EPS為2.88元；巧新深耕布局超跑、豪華汽車品牌車廠新車、改裝車及利基型包括拖吊車、飛機與軌道車輛等移動交通的產業市場，目前銷售區域包括北美、歐洲、日本等地，累積42家國際超跑、豪華品牌客戶。