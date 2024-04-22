印度 GDP 超乎預期 資金提前卡位選後行情

印度最新公布季度 GDP 超乎市場預期，再次驗證當地經濟快速發展實力。瀚亞投信表示，印度受惠於強勁的經濟成長與地緣政治改善，印度股市持續走強，今年更搭上總理大選題材，資金提前卡位，推升印度股票漲勢。

根據瀚亞投資-印度溫度計最新指標顯示，2024年3月維持在114.4，處「股債均衡配置區」，隨著股市評價上升，指標也逼近「加碼債券部位區」，當前投資人應合理均衡分配印度股票及債券的持有部位。

ICICI 保誠資產管理表示，雖然印度經濟成長表現強勁，但股票估值已來到不便宜水位，但部分產業仍具投資價值，持續看好汽車、原物料及通訊等，以及部分的必須消費品、金融及保險等，皆具投資吸引力。

利空因素消弭，使印度股票漲勢凌厲。ICICI 保誠資產管理表示，對現在持有印度股票持有者，建議可繼續持有較長線成長題材的產業；而對現在想要進場的投資人，得有居高思危的心態，建議可在市值與產業間進行較靈活的操作策略。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度總理大選結果預計在6月出爐，執政黨莫迪政府連任機會較高，市場樂觀看待當地經濟政策得以延續，促使全球資金提前湧入印度股票卡位，迎選後行情；根據歷史經驗，印度總理大選行情有機會延續到選後，若再搭配印度強勁與快速成長的經濟數據，預料今年印度股票選後的上漲行情仍值得期待 。

林庭樟表示，印度在疫情之後迅速復甦，各產業如原先預期，工業化、城鎮化、消費與產業升級等都只是在疫情期間受到遞延，目前都已經回到原先軌道，並朝不可逆的進程邁進，這也促使印度與中國兩大股票市場間的相關性愈來愈低。

林庭樟說，印度在實際 GDP 成長持續強勁、優化的貿易條件、靈活的通貨膨脹目標及穩定的非投資組合外匯流動將持續帶來強勁的經濟發展穩定性；由於印度經濟成長故事仍持續當中，建議投資人可把握走勢波動拉回機會進行加碼，或是定期定額介入印度基金，以參與印度經濟發展故事。