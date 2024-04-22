永豐投顧：冷靜觀望 留意優質股買點

永豐投顧表示，台股之前本就漲高，且架構不良，1,700多家上市櫃公司有近600家公司處於年線之下，如今遇國際系統風險拉回，屬多頭的修正而非多空方向的扭轉，趨勢正確有成長性的AI概念族群、護國神山等優質股可等待外資賣壓減弱後，逢低進場布局。

台積電（2330）第1季 EPS達8.7元創史上同期新高，全年營收展望未變維持成長21-26％。惟市場訝異於台積電下修全球半導體、全球晶圓代工及車用市場三大領域，法說會後，隔日美股ARD重挫4.86％，加上當日以色列飛彈攻擊伊朗令金融市場大為震驚，股價跳空下挫6.72％，拖累大盤跌點約460點，其實台積電業績紮實，逢回為良好標的，只是股市漲多，突發戰事為黑天鵝，引發多殺多賣壓，預期外資短期有賣超避險需求，靜待台積電賣壓結束。

後續伊朗會不會再次展開回擊並不明朗，台股將隨國際股市起伏，在外資賣超台股避險況下，建議暫時觀望。4月22、29日將有四檔高息ETF展開募集，預期高息股較具有支撐性，中東地緣政治何時消停為不知數，但市場對戰事敏感度會逐步減弱，優質藍籌股可以殖利率及本益比評估逢低進場時機。

本周有Alphabet、德州儀器、Meta、Amazon及英特爾財報登場，台積電雖下修半導體、晶圓代工及車用市場板塊成長性，但也透露出萬般產業只有AI好，或許美國龍頭科技股將釋放較為樂觀的訊息，至少庫存已至健康水位無庸置疑，下半年產業總是在復甦的路上。