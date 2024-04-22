美超級財報週登場 法人：台股籌碼偏空拚守季線

美股那斯達克指數連6黑，本週將有特斯拉、臉書母公司Meta、微軟、Google母公司Alphabet等科技大廠公布財報，成為科技股能否止跌的關鍵。法人分析，外資連續8天賣超台股，大盤籌碼面轉為偏空格局，短線可能往下測試季線19235點。

國際情勢方面，巴勒斯坦當局稱，以色列20日在約旦河西岸發動突襲造成至少14名巴勒斯坦人死亡；以色列軍方表示，當地21日有2名巴勒斯坦人欲以銳器及開槍襲擊以國軍人，以軍開火反擊。

投資人對Netflix獲利財報不滿意，加深對本週科技大廠財報的憂慮，以科技股為主的那斯達克指數19日下跌319.49點，或2.05%，收在15282.01點；費城半導體指數下跌184.841點，或4.12%，收在4306.871點；標準普爾500指數下跌43.89點，或0.88%，收在4967.23點；道瓊工業指數上漲211.02點，或0.56%，收在37986.40點。

晶圓代工廠台積電法人說明會行情失靈，加上中東以伊情勢升溫，台股19日盤中指數崩跌1009.32點，創盤中史上次大跌點，隨後跌勢收斂，終場收在19527.12點，重挫774.08點，改寫台股史上單日最大跌點。

外資19日賣超新台幣857.52億元，連續8個交易日賣超，多檔ETF（指數股票型基金）成調節標的，並大砍晶圓雙雄聯電6.7萬張、台積電5.5萬張

產業訊息部分，電腦周邊設備大廠群光21日公告，公司發生網路資安事件，已緊急啟動相關防禦機制與復原作業，評估對公司營運無重大影響。

統一集團占地近1500坪的新世代複合商場「Par K*Avenue」20日開幕，統一集團董事長羅智先說，投資是一般商場4至5倍，未來只要有機會，會繼續開大店。他也表示，一年至少一家無人店計畫不變，未來期望進駐學校或科技公司。

媒體報導，面板驅動IC大廠聯詠將於5月31日舉辦股東常會並改選董事，大股東聯電未列入董事候選人名單，為1997年聯詠從聯電分割獨立後，聯電首度退出聯詠董事會，引起業界關注。