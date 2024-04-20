國際股市急挫…法人：跌勢化解前 操作須控管風險

台積電法說會失靈，加上中東局勢緊張，台股昨天重挫，指數下跌774點，跌破2萬大關，賣壓出籠，代表散戶的融資餘額較前一交易日減少新台幣36.05億元。美股互有漲跌，以科技股為主的那斯達克指數下跌逾2%，輝達（Nvidia）重挫10%。

法人指出，昨天大盤跌勢加速回測至季線附近出現跌幅收斂，雖顯示多方力守季線企圖使盤勢止穩；不過在大盤跌勢化解前，操作上須控管風險，搶反彈應嚴設損益點，並優先聚焦相對抗跌，且技術面維持多方架構的相關個股。

昨天台股恐慌指數（Vix）上漲幅度為3.94%，油價、金價盤中波動，歐洲股市昨天震盪，終場漲跌互見。

美股昨天互有漲跌，投資人對網飛（Netflix）獲利財報不滿意，加深對下週科技大廠財報的憂慮，以科技股為主的那斯達克指數下跌逾2%，輝達（Nvidia）重挫10%。

道瓊工業指數終場上漲211.02點，或0.56%，收在37986.40點；標準普爾500指數下跌43.89點，或0.88%，收在4967.23點；那斯達克指數下跌319.49點，或2.05%，收在15282.01點。

台股大盤指數昨天收在19527.12點，成交量爆出約7048億元，為有史以來第3大量，跌點則是創下史上最大跌點。

法人表示，地緣政治風險是否下降，以及國際股市是否開始止跌強彈仍有待觀察，所以即使守住季線後的反彈，也難以在短期內迅速吞噬昨天所留下的爆量長黑K棒。

因此不排除還須經過一段時間整理，才有機會轉折向上，技術面站上5日均線後才能視為初步止跌訊號。