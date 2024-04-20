台積電無庸置疑很好…為何法說變法會？ 專家曝原因：現階段股市易暴漲暴跌
台積電（2330）法說變法會，意味著台積電表現很差嗎？
說真的，台積電的表現無庸置疑很好，但最大的問題就在於，市場想看到好上加好。
畢竟，今年一月台積電搬出「遠超」市場預期的財報，以及「超樂觀」的展望，直接激勵台美股不斷創高，真的是全村的希望。
然而，這次台積電只是繳出好看的成績單，營收達 188.7億美元，略高於財測高標 188億美元，而毛利率則是 53.1%，僅達財測中值。
不僅如此，台積電還指出，受到地震和電價影響，2024Q2毛利率將衰退到 51%~53%，所以台積電並非像上次一樣，丟出亮瞎所有人的閃光彈，自然會出現利多出盡的走勢。
總之，我近期多次提醒大家，台股短線趨勢已經轉空，雖然不是都不能操作，但現階段我們面臨非常多不確定性，所以股市很容易暴漲暴跌，變成絞人肉機，虧錢的機率勢必大於賺錢的機率。
當然，目前的狀況仍屬於多頭趨勢下的大幅回測，並不影響長線發展，所以以中長線為主的投資人，不會受到甚麼影響，甚至可以耐心觀察「被錯殺」的好產業。
但如果是以中短線波段為主的投資人，近期劇烈波動的走勢，很容易讓人一天就畢業，所以一定要耐心等待不確定性慢慢消除。
否則，在勝率低的時候還不斷出手，就跟找死沒有什麼兩樣...
我很喜歡傑西里佛摩的幾句名言，這也是我特別重視總經趨勢的原因，這邊分享給大家。
「先看趨勢再選股，在上漲趨勢中，再差的投機者都能賺到錢，而下跌趨勢中，挑到好股票都很難賺錢。」
「讓我賺到大錢的，從來都不是我的分析或制定策略，而是我的耐心等待，所以要準確掌握市場沒有甚麼技巧可言，但這也是最難學的事情之一，而投資人只有牢牢掌握這一點，才能賺大錢。」
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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