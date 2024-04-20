台股重挫引發投資人恐慌 官員：國安基金必要時進場

台股昨（19）日重挫，盤中一度大跌千點，引發投資人恐慌，關切國安基金是否進場護盤，包括行政院長陳建仁、國安基金相關官員、金管會等紛紛出面喊話，強調台灣經濟基本面相當好，政府會密切注意有關股市變動情形，若有必要會採取必要應變措施，倘股市發生非理性下跌，將採取相關穩定措施。

陳建仁昨日視察「濁水溪河川揚塵防制改善成果」時被問及有關台股狀況及國安基金是否已準備好時，做出以上表示。陳建仁說，受中東戰爭影響，各國股市或多或少都受影響，然台灣經濟基本面健全，像去年我國歲入歲出賸餘2,700多億，3月出口年增率近19%，連續五個月來出口都正成長。

國安基金相關官員昨日指出，台股昨天重挫包括台積電（2330）法說會市場解讀偏空，擔憂中東地緣政治風險擴大等，國安基金會持續密切關注國際局勢與市場狀況，若有符合國安基金條例相關要件，如同陳揆所言必要時將採取應變措施。

金管會昨日也緊急開會並在晚間表示，將密切注意後續中東衝突、通膨、美聯準會（Fed）利率決策走向等，並關注外資匯出入動向對台股影響，同時喊話「倘股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。」