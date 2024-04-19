48萬股東注意！台新金股東會紀念品出爐

台新金（2887）19日公告今年股東常會紀念品為「方形密封易撥罐」。零股股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者可領取。

台新金今年股東常會訂於6月14日召開。4月16日起已停止股票過戶。截至4月12日台新金股東共有484,690人。

時序進入股東會旺季，金控股東會紀念品陸續出爐。除了每年皆造成轟動的開發金紀念品是野餐墊。永豐金（2890）股東會紀念品是「豐收椅」，也走露營風！元大金控（2885）送超商禮物卡100元。國票金（2889）則是50元超商卡。新光金（2888）發放「不鏽鋼真空保溫瓶」，繼去年的「摩斯漢堡套餐兌換券」後已連兩年送紀念品。且前述零股股東皆可領。

14家金控股東會日程皆確定，國票金率先於5月底召開，永豐金、元大金在6月7日，其餘多數民營金控集中在6月14日，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、玉山金（2884）、新光金等。至於兆豐金（2886）、第一金（2892）、華南金（2880）、台企銀（2834）等官股集中在6月21日召開。