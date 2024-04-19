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券商3月大賺百億元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股3月量價齊揚，站上2萬點新里程碑，帶旺證券業獲利表現。臺灣證券交易所昨（18）日公布，全體證券商3月稅後純益100.9億元，較上月成長18.4%，為去年8月以來單月最佳成績單。

證交所統計，第1季全體證券商稅後純益263.1億元，較去年同期大增101.9億元，成長63.2%，為2021年第3季以來的近11季新高水準。

美、日等國際股市受惠人工智慧（AI）樂觀氣氛，3月延續高檔震盪走勢，加上國內多檔高股息ETF資金挹注，台股由19,000點一路攻抵20,300點附近，交投熱絡帶動證券商營運水漲船高。

證交所統計，大盤3月總成交值約10兆元，較上月大幅增加97.4%，推升證券商經紀手續費收入同步成長，單月經紀業務稅前純益90億元，較上月49.1億元成長83.1%，扮演主要獲利成長動能。

其他業務方面，3月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務稅前純益降至27.3億元，較前一月減少37.3%。

台股 證券商

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