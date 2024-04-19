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台股黑翻紅 千金股反攻

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股昨（18）日由大型電子股、壽險雙雄、千金股吹響反攻號角，早盤回測2萬點後，指數迅速由黑翻紅，但台積電（2330）最後一盤殺至平盤，多頭反攻月線功虧一簣，終場漲87點收20,301點；電子成交占比降至52.6%，是去年5月4日來最低水準。

美元指數拉回帶動亞幣反彈，新台幣昨日匯率強升，但外資持續調節66.5億元，連七賣、累計賣超1,091.6億元，今年來買超金額降至226億元，月底前可能再度見到淨賣超；外資在台指期留倉淨空單回補3,252口，降至14,700口。

投信、公股券商國家隊扮演穩盤中流砥柱，投信加碼13.7億元，連五買、累計買超77.4億元，今年以來買超2,383.2億元；八大公股券商逢低承接20.7億元，主要敲進台積電、大同、聯發科等，連四買、累計買超293.7億元。

綜合富邦投顧董事長蕭乾祥、群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台積電法說未釋出驚豔訊息，可能引發提前押寶買盤出場，但盤面資金仍良性輪動，台股短期在2萬點至月線20,326點間震盪。

台積電 台股

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