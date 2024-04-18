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台股交投熱絡 群益證獲利進補股價衝近16年新高

中央社／ 台北18日電
台股交投熱絡，券商獲利大進補，台灣最大非金控獨立券商群益證2024年首季獲利年增2成，創下3年半新高，推升今天股價再度拉出長紅，衝上近16年新高。示意圖。中央社
台股交投熱絡，券商獲利大進補，台灣最大非金控獨立券商群益證2024年首季獲利年增2成，創下3年半新高，推升今天股價再度拉出長紅，衝上近16年新高。示意圖。中央社

台股交投熱絡，券商獲利大進補，台灣最大非金控獨立券商群益證2024年首季獲利年增2成，創下3年半新高，推升今天股價再度拉出長紅，衝上近16年新高。

台股交投熱絡，今年以來多數時間單日成交量維持在4000億元以上水準，券商手續費大進補，群益證日前公布第1季稅後純益14.61億元，創下3年半新高，年增20%，季增51%，換算單季每股純益達0.62元。

另外群益證2023年獲利豐收，全年營收127.46億元，比2022年成長55%；稅後純益41.31億元，年增率更高達3.9倍，換算每股純益1.9元，公司董事會已通過每股擬配發現金股息1.33元，對照今天最新收盤股價，現金殖利率5.73%。

高股息題材護體，群益證今天股價再度拉出長紅，盤中一度亮燈漲停，終場大漲2元，收在23.2元，創下2008年5月以來的近16年股價新高。

法人分析，台股量能居高不下，為券商獲利帶進強大挹注，像是以證券為主體的元大金，今年第1季稅後純益92.35億元，年增6成，更比2023年第4季暴增2.04倍，創下2021年第2季以來的最佳單季獲利表現。而群益證為國內最大非金控獨立券商，受惠純度更高。

台股 群益

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