他喊：特斯拉股價大跌加買！曝「財報看不出來」的價值在這

美國電動車大廠特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，估約1.4萬人要捲舖蓋走人，股價下跌。PTT網友指出「趁股價大跌加買」，他分析，特斯拉是投資主因是「狗狗幣」，且執行長馬斯克隨口一句話都會牽連市場脈動，他認為「這些是財報看不出來的價值」。其他人坦言，「沒辦法說服大眾特斯拉是科技公司就準備慘了」。

特斯拉股價17日早盤連續第四天下挫，一度跌逾1.7%，公司市值隨之跌破5,000億美元大關，而馬斯克本人的身價，截至美股16日收盤為1,780億美元。

一名網友在PTT發文直指「大跌加買」，他表示，「特斯拉是迷因公司，這種東西反應不了在財報營收，但可以在其他地方顯現，投資的主因就是狗狗幣，狗狗幣這個立意就是擺明來亂的，卻是虛擬貨幣市值是前幾名，現今的發展是大家過太爽了，錢多到沒處花，連毫無價值的迷因狗狗幣市值都超過200億鎂，代表大家喜歡的就是故事、造神，這還不是馬斯克的親兒子，就只是他推薦的而已，放個屁都是香的」。

該網友表示，「馬斯克隨便講一句，毫無價值的東西都能大漲，在這種情形下，股價越低越買，要說是信仰也行，就像大甲媽祖一樣，這是財報看不出來的」。

其他人則留言「華爾街不喜歡老馬，散戶套到失智沒錢攤了」、「現在就是往汽車公司的價格修正啊」、「馬斯克還有meme號召力嗎」、「美國真的白癡，就開放中國車進口然後找個理由罰錢就好了，中國車那個安全係數沒保險公司肯保，根本不用禁」、「最怕的就是從迷因公司變造車公司」。

還有人留言「沒辦法說服大眾特斯拉是科技公司就準備慘啊」、「現在持有特斯拉就是賭特斯拉FSD、DOJO等等，單論電動車這塊不值目前這個價，電動車已經殺成血海了」、「當初很多人在存特斯拉，不知道有多慘」、「就算買單純只是徒個反彈找人接貨而已」。