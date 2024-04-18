阜爾運通競價拍賣順利完成 申購價120元

阜爾運通（6914）初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，阜爾運通辦理競價拍賣股數4,076仟股，公開申購股數為1,119仟股。

這次參與投標之投標單筆數計1,667筆，合格標單共1,612筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於4月18日上午十時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果：最低得標價格：181.90元；最高得標價格：220.10元；得標加權平均價格：187.76元。

依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法，阜爾運通競價拍賣最低承銷價格為120元，本次辦理公開申購價格為132元，4月22日至4月24日為公開申購期間；4月26日為公開抽籤日。